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Concert des Carnaby Street Saint-Paul-de-Vence

Concert des Carnaby Street Saint-Paul-de-Vence vendredi 14 août 2026.

Adresse : Place de la Courtine

Ville : 06570 Saint-Paul-de-Vence

Département : Alpes-Maritimes

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Paul-de-Vence

Concert des Carnaby Street

Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert des Carnaby Street, hommage aux Beattles et Rolling Stones, place de la Courtine.
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Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95  tourisme@saint-pauldevence.com

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English :

Carnaby Street concert, tribute to the Beattles and Rolling Stones, Place de la Courtine.

L’événement Concert des Carnaby Street Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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