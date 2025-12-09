Concert des Carnaby Street Saint-Paul-de-Vence
Concert des Carnaby Street Saint-Paul-de-Vence vendredi 14 août 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Concert des Carnaby Street
Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert des Carnaby Street, hommage aux Beattles et Rolling Stones, place de la Courtine.
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Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
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English :
Carnaby Street concert, tribute to the Beattles and Rolling Stones, Place de la Courtine.
L’événement Concert des Carnaby Street Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
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