CONCERT DES CHANTEURS DE NISTOS AU MAILH D’ASTAU RESTAURANT MAILH D’ASTAU Oô
mardi 4 août 2026 · RESTAURANT MAILH D'ASTAU · Oô
Informations pratiques
Oô
CONCERT DES CHANTEURS DE NISTOS AU MAILH D’ASTAU
RESTAURANT MAILH D’ASTAU Granges d’Astau Oô Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Chants traditionnels.
Réservation conseillée pour le repas.
Concerts d’été proposés au Mailh d’Astau. .
RESTAURANT MAILH D’ASTAU Granges d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 82 17
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English :
Traditional songs.
Reservations are recommended for meals.
L’événement CONCERT DES CHANTEURS DE NISTOS AU MAILH D’ASTAU Oô a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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