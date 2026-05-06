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JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE VILLAGE DE OÔ Oô

JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE VILLAGE DE OÔ Oô dimanche 9 août 2026.

Lieu : VILLAGE DE OÔ

Adresse : Route d'Astau

Ville : 31110 Oô

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE

VILLAGE DE OÔ Route d’Astau Oô Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Marché de producteurs, animations toute la journée, repas typique animé, tombola…
Organisée par le comité des fêtes de Oô.
Programme détaillé à venir.   .

VILLAGE DE OÔ Route d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 14 30 

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English :

Farmers’ market, all-day entertainment, lively traditional meal, tombola…

L’événement JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE Oô a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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