JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE VILLAGE DE OÔ Oô
JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE VILLAGE DE OÔ Oô dimanche 9 août 2026.
Oô
JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE
VILLAGE DE OÔ Route d’Astau Oô Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Marché de producteurs, animations toute la journée, repas typique animé, tombola…
Organisée par le comité des fêtes de Oô.
Programme détaillé à venir. .
VILLAGE DE OÔ Route d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 14 30
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English :
Farmers’ market, all-day entertainment, lively traditional meal, tombola…
L’événement JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET ARTISANALE Oô a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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