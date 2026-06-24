Concert des chanteurs montagnards de Lourdes à Ségus à l’église de Ségus Ségus vendredi 3 juillet 2026.

Ségus

Concert des chanteurs montagnards de Lourdes à Ségus

à l’église de Ségus SEGUS Ségus Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez nombreux au concert des chanteurs montagnards de Lourdes le vendredi 3 juillet à l’église de Ségus à 20h30. Suivi d’une cantère au café le C’gus

Tarif: 10€/ gratuit pour les moins de 16 ans.

Soirée organisée par les chanteurs montagnards et le comité des fêtes de Ségus.

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à l’église de Ségus SEGUS Ségus 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Come join us for the concert by the Lourdes Mountain Singers on Friday, July 3, at the Église de Ségus at 8:30 p.m. Followed by a sing-along at Café le C’gus

Admission: 10?/ free for children under 16.

Event organized by the Lourdes Mountain Singers and the Ségus Festival Committee.

L’événement Concert des chanteurs montagnards de Lourdes à Ségus Ségus a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Lourdes|CDT65