Concert des chanteurs montagnards de Lourdes à Ségus à l’église de Ségus Ségus
Concert des chanteurs montagnards de Lourdes à Ségus à l’église de Ségus Ségus vendredi 3 juillet 2026.
Ségus
Concert des chanteurs montagnards de Lourdes à Ségus
à l’église de Ségus SEGUS Ségus Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez nombreux au concert des chanteurs montagnards de Lourdes le vendredi 3 juillet à l’église de Ségus à 20h30. Suivi d’une cantère au café le C’gus
Tarif: 10€/ gratuit pour les moins de 16 ans.
Soirée organisée par les chanteurs montagnards et le comité des fêtes de Ségus.
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à l’église de Ségus SEGUS Ségus 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come join us for the concert by the Lourdes Mountain Singers on Friday, July 3, at the Église de Ségus at 8:30 p.m. Followed by a sing-along at Café le C’gus
Admission: 10?/ free for children under 16.
Event organized by the Lourdes Mountain Singers and the Ségus Festival Committee.
L’événement Concert des chanteurs montagnards de Lourdes à Ségus Ségus a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Lourdes|CDT65