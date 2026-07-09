UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sallanches

Concert des Choeurs de France Sallanches

samedi 19 septembre 2026 · Sallanches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
213 avenue Albert Gruffat
Ville
74700 Sallanches
Département
Haute-Savoie
Tarif
25 25 25

Sallanches

Concert des Choeurs de France

213 avenue Albert Gruffat Sallanches Haute-Savoie

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Concert des Chœurs de France avec 140 choristes
  .

213 avenue Albert Gruffat Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 77 39 19  didiergumez@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Chœurs de France, featuring 140 singers

L’événement Concert des Choeurs de France Sallanches a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Sallanches

À voir aussi à Sallanches (Haute-Savoie)