Informations pratiques

Sallanches

Concert des Choeurs de France

213 avenue Albert Gruffat Sallanches Haute-Savoie

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert des Chœurs de France avec 140 choristes

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213 avenue Albert Gruffat Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 77 39 19 didiergumez@gmail.com

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English :

Concert by the Chœurs de France, featuring 140 singers

L’événement Concert des Choeurs de France Sallanches a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Sallanches