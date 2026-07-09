AGENDA · Sallanches
Concert des Choeurs de France Sallanches
samedi 19 septembre 2026 · Sallanches
Informations pratiques
Sallanches
Concert des Choeurs de France
213 avenue Albert Gruffat Sallanches Haute-Savoie
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert des Chœurs de France avec 140 choristes
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213 avenue Albert Gruffat Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 77 39 19 didiergumez@gmail.com
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English :
Concert by the Chœurs de France, featuring 140 singers
L’événement Concert des Choeurs de France Sallanches a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Sallanches