Nos escapades Le village de Luzier et l’alpage de Véran Office de tourisme Sallanches

Nos escapades Le village de Luzier et l’alpage de Véran

Office de tourisme 32 quai de l’hôtel de ville Sallanches Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Tous les mardis de l’été, du 7 juillet au 18 août 2026

retrouvez nos escapades culturelles de fin d’après-midi

de 16h00 à 18h00

Passion, humour, émotion et convivialité seront au rendez-vous !

.

Office de tourisme 32 quai de l’hôtel de ville Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 04 25 tourisme@sallanches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday this summer, from July 7 to August 18, 2026

enjoy our late-afternoon cultural escapades

from 4:00 pm to 6:00 pm

Passion, humor, emotion and conviviality will be the order of the day!

L’événement Nos escapades Le village de Luzier et l’alpage de Véran Sallanches a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Sallanches