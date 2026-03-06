Nos escapades Le village de Luzier et l’alpage de Véran Office de tourisme Sallanches
Nos escapades Le village de Luzier et l’alpage de Véran Office de tourisme Sallanches mardi 28 juillet 2026.
Nos escapades Le village de Luzier et l’alpage de Véran
Office de tourisme 32 quai de l’hôtel de ville Sallanches Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Tous les mardis de l’été, du 7 juillet au 18 août 2026
retrouvez nos escapades culturelles de fin d’après-midi
de 16h00 à 18h00
Passion, humour, émotion et convivialité seront au rendez-vous !
.
Office de tourisme 32 quai de l’hôtel de ville Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 04 25 tourisme@sallanches.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Tuesday this summer, from July 7 to August 18, 2026
enjoy our late-afternoon cultural escapades
from 4:00 pm to 6:00 pm
Passion, humor, emotion and conviviality will be the order of the day!
L’événement Nos escapades Le village de Luzier et l’alpage de Véran Sallanches a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Sallanches