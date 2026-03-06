Nos escapades de fin d’après-midi Office de tourisme Sallanches
Nos escapades de fin d’après-midi Office de tourisme Sallanches mardi 7 juillet 2026.
Nos escapades de fin d’après-midi
Office de tourisme 32 quai de l’hôtel de ville Sallanches Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Tous les mardis de l’été, du 7 juillet au 18 août 2026
retrouvez nos escapades culturelles de fin d’après-midi
de 16h00 à 18h00
Passion, humour, émotion et convivialité seront au rendez-vous !
.
Office de tourisme 32 quai de l’hôtel de ville Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 04 25 tourisme@sallanches.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Tuesday this summer, from July 7 to August 18, 2026
enjoy our late-afternoon cultural escapades
from 4:00 pm to 6:00 pm
Passion, humor, emotion and conviviality will be the order of the day!
L’événement Nos escapades de fin d’après-midi Sallanches a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Sallanches