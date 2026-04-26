Concert des compositeurs en herbe Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 10 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine

Concert des élèves du Conservatoire

Compositeurs en herbe met l’accent sur la créativité musicale des élèves du Conservatoire. Cette scène très ouverte a pour vocation d’accueillir toutes les propositions musicales et sonores des élèves, dans des formes et esthétiques les plus variées.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-10T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T19:30:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

