Concert des compositeurs en herbe Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Concert des compositeurs en herbe Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mercredi 10 juin 2026.
Concert des compositeurs en herbe Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 10 juin, 18h30
Concert des élèves du Conservatoire
Compositeurs en herbe met l’accent sur la créativité musicale des élèves du Conservatoire. Cette scène très ouverte a pour vocation d’accueillir toutes les propositions musicales et sonores des élèves, dans des formes et esthétiques les plus variées.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-10T19:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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