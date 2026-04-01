Concert des élèves de l’école de musique Salle des fêtes Saint-Brice

Saint-Brice

Concert des élèves de l’école de musique

Salle des fêtes Le Bourg Nord Saint-Brice Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 21:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nous sommes ravis de vous inviter à la soirée de concert des élèves de l’école de musique. Reprises ou compositions, cette soirée sera l’occasion de découvrir le talent et le travail collectif de nos jeunes musiciens. Le concert aura lieu à 19 h, à la salle des fêtes de Saint-Brice, située à côté de la mairie. Le droit d’entrée est à la participation libre, qui servira au renouvellement du matériel de l’école (peaux de batterie, câbles, matériel usé, etc.). Une buvette sera proposée sur place avec du vin local, de la bière et des boissons non alcoolisées. Les enfants et leurs professeurs sont impatients de partager le fruit de leur travail avec vous. .

Salle des fêtes Le Bourg Nord Saint-Brice 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 84 70 musiquesenbastide@gmail.com

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English : Concert des élèves de l’école de musique

L’événement Concert des élèves de l’école de musique Saint-Brice a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers