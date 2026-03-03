Les reptiles de la forêt Saint-Brice
Les reptiles de la forêt Saint-Brice samedi 23 mai 2026.
Les reptiles de la forêt
Saint-Brice Mayenne
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
2026-05-23
Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
À pas de lézards, nous essaierons d’observer les reptiles, animaux aussi mystérieux que fascinants. Ronciers, galeries souterraines, pierriers seront à fouiller pour les trouver.
Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement 02 43 02 97 56 .
Saint-Brice 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56
English :
Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
