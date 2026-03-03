Les reptiles de la forêt

Saint-Brice Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

À pas de lézards, nous essaierons d’observer les reptiles, animaux aussi mystérieux que fascinants. Ronciers, galeries souterraines, pierriers seront à fouiller pour les trouver.

Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement 02 43 02 97 56 .

Saint-Brice 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

English :

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

