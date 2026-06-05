Concert des ensembles musicaux Saussay-la-Campagne
Concert des ensembles musicaux Saussay-la-Campagne samedi 6 juin 2026.
Saussay-la-Campagne
Concert des ensembles musicaux
3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion du festival de printemps de la confédération musicale de France, l’École de Musique et de Danse d’Étrépagny vous invite à son concert des ensembles musicaux. Un voyage entre musiques de films, classiques et contemporaines.
Découvrez l’ensemble de flûtes traversières, octuor vocal et la classe de chant, la classe A et Samantha Serazin au hautbois ainsi que le groupe de danse. .
3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com
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English : Concert des ensembles musicaux
L’événement Concert des ensembles musicaux Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme
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