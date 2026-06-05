Saussay-la-Campagne

Concert des ensembles musicaux

3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion du festival de printemps de la confédération musicale de France, l’École de Musique et de Danse d’Étrépagny vous invite à son concert des ensembles musicaux. Un voyage entre musiques de films, classiques et contemporaines.

Découvrez l’ensemble de flûtes traversières, octuor vocal et la classe de chant, la classe A et Samantha Serazin au hautbois ainsi que le groupe de danse. .

3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des ensembles musicaux

L’événement Concert des ensembles musicaux Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme