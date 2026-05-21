Saussay-la-Campagne

Rencontre de guitare

3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Par les élèves d’Amanda Martinez, Gérald Péressonni, Marc Descarrega et Philippe Rallu. .

3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com

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English : Rencontre de guitare

L’événement Rencontre de guitare Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Vexin Normand Tourisme