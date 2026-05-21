Rencontre de guitare Saussay-la-Campagne
Rencontre de guitare Saussay-la-Campagne dimanche 7 juin 2026.
Saussay-la-Campagne
Rencontre de guitare
3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Par les élèves d’Amanda Martinez, Gérald Péressonni, Marc Descarrega et Philippe Rallu. .
3 Chemin du Presbytère Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com
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English : Rencontre de guitare
L’événement Rencontre de guitare Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Vexin Normand Tourisme