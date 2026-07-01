Concert des Estivales d’ArtenetrA Saint-Marc-la-Lande
dimanche 12 juillet 2026 · Saint-Marc-la-Lande
Informations pratiques
Saint-Marc-la-Lande
Concert des Estivales d’ArtenetrA
Collégiale Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Féerie et monde merveilleux par Cristal Trio. Un programme musical allant
de Purcell à la musique d’aujourd’hui, présenté par un ensemble très original. .
Collégiale Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 26 12 stmarc@ccsudgatine.fr
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English : Concert des Estivales d’ArtenetrA
L’événement Concert des Estivales d’ArtenetrA Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine