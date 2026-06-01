Treignat

Concert des Fingers

La Guinguette de Treignat Treignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 21:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Les Fingers fêtent la musique à la Guinguette d’Herculat !

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La Guinguette de Treignat Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 12 33 92

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English :

The Fingers celebrate music at the Guinguette d’Herculat!

L’événement Concert des Fingers Treignat a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ