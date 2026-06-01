Concert des Fingers Treignat
Concert des Fingers Treignat dimanche 21 juin 2026.
Treignat
Concert des Fingers
La Guinguette de Treignat Treignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 21:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les Fingers fêtent la musique à la Guinguette d’Herculat !
.
La Guinguette de Treignat Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 12 33 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fingers celebrate music at the Guinguette d’Herculat!
L’événement Concert des Fingers Treignat a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
À voir aussi à Treignat (Allier)
- Vide grenier Treignat 1 août 2026