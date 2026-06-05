Vide grenier Treignat
Vide grenier Treignat samedi 1 août 2026.
Treignat
Vide grenier
Treignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association les P’tits des champs du RPI des écoles organise son vide grenier et marché de produits locaux et de saison à Treignat.
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Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 76 81
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English :
The P’tits des champs association of the RPI school district is organizing its garage sale and market of local and seasonal produce in Treignat.
L’événement Vide grenier Treignat a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ