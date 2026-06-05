Treignat

Vide grenier

Treignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 07:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association les P’tits des champs du RPI des écoles organise son vide grenier et marché de produits locaux et de saison à Treignat.

.

Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 76 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The P’tits des champs association of the RPI school district is organizing its garage sale and market of local and seasonal produce in Treignat.

L’événement Vide grenier Treignat a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ