Informations pratiques

Treignat

Loto solidaire

Treignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

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Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com

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English :

L’événement Loto solidaire Treignat a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ