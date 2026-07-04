UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Treignat

Loto solidaire Treignat

dimanche 8 novembre 2026 · Treignat

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
03380 Treignat
Département
Allier
Tarif

Treignat

Loto solidaire

Treignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

  .

Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46  ass.4as03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto solidaire Treignat a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

À voir aussi à Treignat (Allier)