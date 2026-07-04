AGENDA · Treignat
Loto solidaire Treignat
dimanche 8 novembre 2026 · Treignat
Informations pratiques
Treignat
Loto solidaire
Treignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
.
Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto solidaire Treignat a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
À voir aussi à Treignat (Allier)
- Vide grenier Treignat 1 août 2026