Concert des Gabiers du Passage Ville-Close Concarneau
Concert des Gabiers du Passage Ville-Close Concarneau vendredi 17 juillet 2026.
Concarneau
Concert des Gabiers du Passage
Ville-Close Carré des Larrons Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le groupe Gabiers du Passage reprend les chants traditionnels des marins qui accompagnaient les manœuvres sur les grands voiliers, mais aussi des créations contemporaines et des chansons françaises et bretonnes ayant un lien avec la mer, les horizons lointains et les escales joyeuses. Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins.
Concert caritif en faveur du Lions Club de Concarneau devant les Halles .
Ville-Close Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert des Gabiers du Passage
L’événement Concert des Gabiers du Passage Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Festival de la Baie Le Poteau Vert Concarneau 15 mai 2026
- Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau 15 mai 2026
- Y a pas que la Ville-Close ! Ville-Close Concarneau 16 mai 2026
- Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Quai Pénéroff Concarneau 16 mai 2026
- Boum de jour Ville-Close Concarneau 16 mai 2026