Concert des Gabiers du Passage Concarneau
samedi 18 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Concert des Gabiers du Passage
Parking de la criée Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le groupe Gabiers du Passage reprend les chants traditionnels des marins qui accompagnaient les manœuvres sur les grands voiliers, mais aussi des créations contemporaines et des chansons françaises et bretonnes ayant un lien avec la mer, les horizons lointains et les escales joyeuses. Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins.
Dans le cadre des Noces Bretonnes .
Parking de la criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Concert des Gabiers du Passage Concarneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OTC CCA
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