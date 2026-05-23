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Concert des Joyeuses Notes le village Parnans

Concert des Joyeuses Notes le village Parnans samedi 23 mai 2026.

Lieu : le village

Adresse : Eglise

Ville : 26750 Parnans

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5

Parnans

Concert des Joyeuses Notes

le village Eglise Parnans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Concert fin de saison. Les choristes interprèteront des chansons de Gerard Lenorman, Daniel Balavoine, Nino Ferrer, Michel Delpech, Demis Roussos, Georges Brassens.
Invitée chorale Adela d’Alixan.
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le village Eglise Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 59 84 78 

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English :

End-of-season concert. Choristers perform songs by Gerard Lenorman, Daniel Balavoine, Nino Ferrer, Michel Delpech, Demis Roussos and Georges Brassens.
Guest: Adela d’Alixan choir.

L’événement Concert des Joyeuses Notes Parnans a été mis à jour le 2026-05-18 par Valence Romans Tourisme