Concert des Joyeuses Notes le village Parnans
Concert des Joyeuses Notes le village Parnans samedi 23 mai 2026.
Parnans
Concert des Joyeuses Notes
le village Eglise Parnans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Concert fin de saison. Les choristes interprèteront des chansons de Gerard Lenorman, Daniel Balavoine, Nino Ferrer, Michel Delpech, Demis Roussos, Georges Brassens.
Invitée chorale Adela d’Alixan.
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le village Eglise Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 59 84 78
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English :
End-of-season concert. Choristers perform songs by Gerard Lenorman, Daniel Balavoine, Nino Ferrer, Michel Delpech, Demis Roussos and Georges Brassens.
Guest: Adela d’Alixan choir.
L’événement Concert des Joyeuses Notes Parnans a été mis à jour le 2026-05-18 par Valence Romans Tourisme