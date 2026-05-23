Concert des Joyeuses Notes le village Parnans

Parnans

Concert des Joyeuses Notes

le village Eglise Parnans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Concert fin de saison. Les choristes interprèteront des chansons de Gerard Lenorman, Daniel Balavoine, Nino Ferrer, Michel Delpech, Demis Roussos, Georges Brassens.

Invitée chorale Adela d’Alixan.

.

le village Eglise Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 59 84 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

End-of-season concert. Choristers perform songs by Gerard Lenorman, Daniel Balavoine, Nino Ferrer, Michel Delpech, Demis Roussos and Georges Brassens.

Guest: Adela d’Alixan choir.

L’événement Concert des Joyeuses Notes Parnans a été mis à jour le 2026-05-18 par Valence Romans Tourisme