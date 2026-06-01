Concert des Orchestres du Pays de Falaise Falaise
Concert des Orchestres du Pays de Falaise Falaise samedi 20 juin 2026.
Falaise
Concert des Orchestres du Pays de Falaise
Place Reine Mathilde Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
En prélude à la Fête de la Musique, les Orchestres du Pays de Falaise investissent la place Reine Mathilde pour un concert en plein air. Un rendez-vous musical ouvert à tous, placé sous le signe du partage et de la convivialité.
En prélude à la Fête de la Musique, les Orchestres du Pays de Falaise investissent la place Reine Mathilde pour un concert en plein air. Un rendez-vous musical ouvert à tous, placé sous le signe du partage et de la convivialité. .
Place Reine Mathilde Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 95 52
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English : Concert des Orchestres du Pays de Falaise
As a prelude to the Fête de la Musique, the Orchestres du Pays de Falaise are taking over the Place Reine Mathilde for an open-air concert. It’s a musical event open to all, with the emphasis on sharing and conviviality.
L’événement Concert des Orchestres du Pays de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Falaise Suisse Normande
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