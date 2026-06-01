Falaise

Concert des Orchestres du Pays de Falaise

Place Reine Mathilde Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

En prélude à la Fête de la Musique, les Orchestres du Pays de Falaise investissent la place Reine Mathilde pour un concert en plein air. Un rendez-vous musical ouvert à tous, placé sous le signe du partage et de la convivialité.

En prélude à la Fête de la Musique, les Orchestres du Pays de Falaise investissent la place Reine Mathilde pour un concert en plein air. Un rendez-vous musical ouvert à tous, placé sous le signe du partage et de la convivialité. .

Place Reine Mathilde Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 95 52

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English : Concert des Orchestres du Pays de Falaise

As a prelude to the Fête de la Musique, the Orchestres du Pays de Falaise are taking over the Place Reine Mathilde for an open-air concert. It’s a musical event open to all, with the emphasis on sharing and conviviality.

L’événement Concert des Orchestres du Pays de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Falaise Suisse Normande