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Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie

Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie

Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie mercredi 3 juin 2026.

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : <p></p>

Par les Élèves de Cordes du Conservatoire 1c3/1c4 (Junior) et 2ème cycle (Petite Symphonie)

Participation d’élèves de Percussions de la classe de Sandra Valette

Direction : Iara Teixeira Martins

Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie du Conservatoire Charles Munch.
Le mercredi 03 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T18:00:00+02:00_2026-06-03T19:30:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


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