Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie
Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie mercredi 3 juin 2026.
Par les Élèves de Cordes du Conservatoire 1c3/1c4 (Junior) et 2ème cycle (Petite Symphonie)
Participation d’élèves de Percussions de la classe de Sandra Valette
Direction : Iara Teixeira Martins
Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie du Conservatoire Charles Munch.
Le mercredi 03 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T18:00:00+02:00_2026-06-03T19:30:00+02:00
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