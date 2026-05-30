Par les Élèves de Cordes du Conservatoire 1c3/1c4 (Junior) et 2ème cycle (Petite Symphonie)

Participation d’élèves de Percussions de la classe de Sandra Valette

Direction : Iara Teixeira Martins

Concert des Orchestres Junior et Petite Symphonie du Conservatoire Charles Munch.

Le mercredi 03 juin 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T18:00:00+02:00_2026-06-03T19:30:00+02:00



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