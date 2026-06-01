Concert des Orchestres Saint-Pair-sur-Mer
Concert des Orchestres Saint-Pair-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Concert des Orchestres
Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Concert des Orchestres d’Harmonie Initiation et Junior. .
Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
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English : Concert des Orchestres
L’événement Concert des Orchestres Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par CD50 Culture
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