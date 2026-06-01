Saint-Pair-sur-Mer

Concert des Orchestres

Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Concert des Orchestres d’Harmonie Initiation et Junior. .

Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr

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English : Concert des Orchestres

L’événement Concert des Orchestres Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par CD50 Culture