Randonnée à cheval 3 jours Havre de la vanlée La Cavalerie d’Andrea Saint-Pair-sur-Mer

Randonnée à cheval 3 jours Havre de la vanlée

La Cavalerie d’Andrea 1001 Chemin du Verchu Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-22

Départ Saint-pair-sur-Mer jusqu’à Hautteville-sur-Mer par le Havre de la Vanlée.

Baignade avec les chevaux un soir en fonction de la météo.

Cavaliers confirmés, aux 3 allures, avec plage.

Info et résa avec Andrea au 0672029144.

Horaires 9h 17h. .

La Cavalerie d’Andrea 1001 Chemin du Verchu Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 72 02 91 44 andrea.gilletcaratti@gmail.com

