Pont-Croix

Concert des Petits chanteurs Belges de Lessines

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre de leur tournée estivale, Parrainées par la chorale Da Capo, les Petits Chanteurs de Belgique-Lessines,seront en concert à la collégiale Notre Dame de Roscudon à Pont-Croix, le mercredi 8 juillet à 20h. Ils sont dirigés par Marin MOREST, accompagnés au piano par Keith BAUSIER. Entrée libre. Ils interpréteront des pièces de BRAHMS, CACCINI, Marc HENRIC, HERBECK, MENDELSSOHN, MOZART,RAMEAU … .

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40

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English :

L’événement Concert des Petits chanteurs Belges de Lessines Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz