Stage de choeur d’enfants Pont-Croix
Stage de choeur d’enfants Pont-Croix lundi 6 juillet 2026.
Pont-Croix
Stage de choeur d’enfants
Espace Bolloré Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Marie Carrincazeaux, musicienne intervenante à Arviskol, encadrera un stage de choeur d’enfants, ouvert à tous. Au programme jeux vocaux, cohésion de groupe, échauffements et chants transmis oralement (il n’est pas nécessaire de lire la musique). Inscription obligatoire via HelloAsso. .
Espace Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 03 35 44 49
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English :
L’événement Stage de choeur d’enfants Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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