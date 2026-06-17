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Stage de choeur d’enfants Pont-Croix

Stage de choeur d’enfants Pont-Croix lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Espace Bolloré

Ville : 29790 Pont-Croix

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Pont-Croix

Stage de choeur d’enfants

Espace Bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Marie Carrincazeaux, musicienne intervenante à Arviskol, encadrera un stage de choeur d’enfants, ouvert à tous. Au programme jeux vocaux, cohésion de groupe, échauffements et chants transmis oralement (il n’est pas nécessaire de lire la musique). Inscription obligatoire via HelloAsso.   .

Espace Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 03 35 44 49 

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English :

L’événement Stage de choeur d’enfants Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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