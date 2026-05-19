Marché bio, local et musical Concerts du groupe Lalasidi puis du groupe Djambar Pont-Croix
Marché bio, local et musical Concerts du groupe Lalasidi puis du groupe Djambar Pont-Croix mardi 23 juin 2026.
Pont-Croix
Marché bio, local et musical Concerts du groupe Lalasidi puis du groupe Djambar
Place de la République Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Retrouvez à partir de 17 heures sur la place de la République de Pont-Croix artisans, producteurs, food-trucks et buvette pour découvrir les savoir-faire et la gastronomie du Cap Sizun et des territoires alentours.
Le groupe Lalasidi jouera en première partie à 18 heures 30.
À 20 heures, le groupe Djambar vous fera voyager entre afrobeat, folk, funk et reggae. .
Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché bio, local et musical Concerts du groupe Lalasidi puis du groupe Djambar Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Spectacle de danse contemporaine Pont-Croix 29 mai 2026
- Release party Bleu Vague par Battements Pont-Croix 29 mai 2026
- Fest-Noz/Bal folk Penguel Pont-Croix 30 mai 2026
- Le jeu de l’ourse Spectacle de théâtre d’objets Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 31 mai 2026
- Exposition 8 milliards de visages Pont-Croix 2 juin 2026