Pont-Croix

Marché bio, local et musical Batucada Kilikita puis Savina Social Club

Place de la République Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Retrouvez à partir de 17 heures sur la place de la République de Pont-Croix, artisans, producteurs, food-trucks et buvette pour découvrir les savoir-faire et la gastronomie du Cap Sizun et des territoires alentours.

À 18 heures 30, la batucada Kilikita vous fera danser au son de ses tambours.

À 20 heures, le Savina Social Club enflammera la scène avec ses chansons rock en français. .

Place de la République Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Marché bio, local et musical Batucada Kilikita puis Savina Social Club Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz