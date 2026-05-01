Le jeu de l’ourse Spectacle de théâtre d’objets Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Pont-Croix

Le jeu de l’ourse Spectacle de théâtre d’objets

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche 31 mai à 17h30 Le jeu de l’ourse spectacle de théâtre d’objets avec la Cie Nids Dhom( Brest) . Tout public à partir de 12 ans.

IL EST OÙ L’OBJET DE MON DÉSIR ? Les objets racontent les métamorphoses d’une jeune fille, son intimité, ses déboires et ses fantasmes sans détours, avec pudeur, distance et humour.

Pas de gêne les vérités parfois douloureuses se disent ici franchement, mais par la poésie et un rire libérateur.

l’ écriture s’appuie sur la force ludique des objets, propice aux inventions narratives, aux ruptures, aux glissements, aux frottements, aux associations d’idées, à l’auto-dérision et aux effets comiques à un rythme effréné. Façon de parler de cet âge des grandes explosions et des grandes fatigues, des échecs cuisants et des surpassements prodigieux.

Réservation obligatoire , prix libre et généreux .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

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English : Le jeu de l’ourse Spectacle de théâtre d’objets

L’événement Le jeu de l’ourse Spectacle de théâtre d’objets Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz