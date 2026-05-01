Release party Bleu Vague par Battements Pont-Croix
Release party Bleu Vague par Battements Pont-Croix vendredi 29 mai 2026.
Pont-Croix
Release party Bleu Vague par Battements
Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Après 9 mois de préparation en coulisses, nous sommes ravis de vous convier à cette soirée concert pour fêter la sortie officielle du premier album de Battements, Bleu Vague !
Battements, c’est la rencontre d’Alban Dussin et Joey Brusquet, un duo instrumental piano, batterie et synthétiseurs d’où jaillit une musique percutante et poétique. Une musique inspirée des paysages littoraux du Finistère, là où l’on vit, là où le ciel regarde la mer manger la terre.
Ouverture des portes 20h00 Concert 20h30
Entrée sur place dans la limite des places disponibles.
Prix libre et conscient (conseillé 10€). .
Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
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English : Release party Bleu Vague par Battements
L’événement Release party Bleu Vague par Battements Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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