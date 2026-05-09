Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter Pont-Croix
Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter Pont-Croix vendredi 5 juin 2026.
Pont-Croix
Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter
Atelier d’Images Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Oliver Rolf Sauter expose Memory du Cap à l’Atelier d’Images, Pont-Croix, aux mois de juin et juillet.
Peintures, aquarelle et digital art sur le thème du Cap-Sizun.
Entrée libre du mardi au samedi, 9h30-12h30/15h-19h .
Atelier d’Images Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
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English : Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter
L’événement Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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