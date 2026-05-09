Pont-Croix

Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter

Atelier d’Images Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Oliver Rolf Sauter expose Memory du Cap à l’Atelier d’Images, Pont-Croix, aux mois de juin et juillet.

Peintures, aquarelle et digital art sur le thème du Cap-Sizun.

Entrée libre du mardi au samedi, 9h30-12h30/15h-19h .

Atelier d’Images Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English : Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter

L’événement Exposition de peinture Oliver Rolf Sauter Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz