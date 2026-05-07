Pont-Croix

Troc et puces et plantes

Espace culturel Louis bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par l’APE Henri Matisse. .

Espace culturel Louis bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 21 08 14 03

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English : Troc et puces et plantes

L’événement Troc et puces et plantes Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz