Pont-Croix

Spectacle de danse contemporaine

Espace culturel Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Au mois de mai, la commune de Pont-Croix accueillera la Compagnie Sous la peau pour un temps fort consacré à la danse contemporaine, mêlant création artistique, rencontres et actions culturelles auprès des habitants.

Du 18 au 29 mai, le chorégraphe Claude Brumachon et son équipe seront en résidence sur le territoire afin de préparer la présentation de trois solos emblématiques de son répertoire Esclarmonde, Athéna et L’Intranquille. Cette résidence se clôturera par une représentation publique le vendredi 29 mai à 20h à la Cité Musicale.

Au-delà du spectacle, ce projet met l’accent sur la rencontre avec les publics. Des ateliers de danse pour les résidents de Kan ar Mor et des EHPAD Saint Yves de Pont-Croix et Ty Amzer Vad de Plouhinec et encourageront l’expression corporelle, le partage et le lien social. Le 27 mai à 16h un atelier public permettra de découvrir le travail effectué pendant la semaine avec 8 personnes en situation de handicap du foyer Kan ar Mor. Une masterclass destinée aux danseurs amateurs et une répétition publique commentée permettront également de découvrir les coulisses du travail chorégraphique.

En associant création artistique, transmission et inclusion, ce projet illustre la volonté de la commune de faire de la culture un espace de rencontre et d’ouverture, accessible à tous.

Réservation sur lepharepontcroix.com .

Espace culturel Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English : Spectacle de danse contemporaine

L’événement Spectacle de danse contemporaine Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz