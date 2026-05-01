Spectacle de théâtre Ismene Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Pont-Croix

Spectacle de théâtre Ismene

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dimanche 17 mai à 17h30 spectacle de théâtre: Ismene à partir d’un texte de Yannis Ritsos, mis en scène et interprété par Sandra Aliberti ( Cie la Canopée). Tout le monde se souvient d’Ismène, la soeur d’Antigone, de la tragédie de Sophocle et de la réécriture de J. Anouilh. Ici, il s’agit d’Ismène, celle qui a décidé de vivre, seule survivante de la tragédie.

Poème tragique et tout autant hymne à la vie !

Ce texte nous renvoie les échos de toutes les barbaries mais il nous rappelle aussi à une vie

simple, pleine, l’homme et la nature.

La vie ! Remplie de petits riens et pourtant si férocement riche d’un présent éternel et

résolument là, qui nous tient en haleine. Il tisse sans époque identifiée certes, mais

résolument reconnaissable, l’histoire d’Ismène, de sa fratrie, l’histoire de Yannis Rítsos, poète et militant grec ( 1909-1990).

réservation conseillée, prix libre et généreux… .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

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English : Spectacle de théâtre Ismene

L’événement Spectacle de théâtre Ismene Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz