Pont-Croix

Scène ouverte

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Soirée scène ouverte au Cèdre bleu le vendredi 15 mai, pour venir jouer, dire, tester ou partager quelque chose sur scène.

Musique, poésie, slam, danse, théâtre… tout est bienvenu. Solo, duo ou groupe débutant·e ou habitué·e.

+ d’infos https://lecedrebleu-px.fr .

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scène ouverte

L’événement Scène ouverte Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz