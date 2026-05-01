Scène ouverte Pont-Croix
Scène ouverte Pont-Croix vendredi 15 mai 2026.
Pont-Croix
Scène ouverte
Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Soirée scène ouverte au Cèdre bleu le vendredi 15 mai, pour venir jouer, dire, tester ou partager quelque chose sur scène.
Musique, poésie, slam, danse, théâtre… tout est bienvenu. Solo, duo ou groupe débutant·e ou habitué·e.
+ d’infos https://lecedrebleu-px.fr .
Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scène ouverte
L’événement Scène ouverte Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Dessine avec Pauline Robinson Pont-Croix 20 mai 2026
- Release party Bleu Vague par Battements Pont-Croix 29 mai 2026
- Fest-Noz/Bal folk Penguel Pont-Croix 30 mai 2026
- Exposition 8 milliards de visages Pont-Croix 2 juin 2026
- Lennadenn divyezhek Lecture multilingue pour les enfants Pont-Croix 13 juin 2026