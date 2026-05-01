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Scène ouverte Pont-Croix

Scène ouverte Pont-Croix vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle

Ville : 29790 Pont-Croix

Département : Finistère

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pont-Croix

Scène ouverte

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Soirée scène ouverte au Cèdre bleu le vendredi 15 mai, pour venir jouer, dire, tester ou partager quelque chose sur scène.

Musique, poésie, slam, danse, théâtre… tout est bienvenu. Solo, duo ou groupe débutant·e ou habitué·e.

+ d’infos https://lecedrebleu-px.fr   .

Le Cèdre bleu, 24b bd général de Gaulle Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne  

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English : Scène ouverte

L’événement Scène ouverte Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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