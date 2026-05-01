Exposition Sculptures de François Montliau Librairie La Pluie d’été Pont-Croix
Exposition Sculptures de François Montliau Librairie La Pluie d’été Pont-Croix mercredi 20 mai 2026.
Pont-Croix
Exposition Sculptures de François Montliau
Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-05-20
Pourquoi Kasimir Malévitch ? Peut être parce qu’il était ukrainien plusieurs fois persécuté par les staliniens de l’URSS, les fascistes de tous poils n’aiment pas l’abstraction.
Peut être l’un des artistes peintre, architecte, sculpteur les plus intéressants, les plus radicaux de la modernité, il est celui qui clôt la peinture issue de la Renaissance (C. Delacampagne) ? Comment rendre hommage au XXI° siècle ?
La citation est-elle pertinente à l’heure de la post-modernité ? Qu’est-ce qui fait œuvre ?
Le gravier, le bois brûlé font-ils œuvre ? Pourquoi faire le choix, pour cette exposition, de ne montrer que des sculptures en ardoise ?
Je sculpte depuis 1976, et j’ai commencé par cette pierre mon apprentissage. Si ma pratique s’est très diversifiée, j’ai toujours gardé un lien particulier,de loin en loin, avec ce matériau, noir, gris, poli…
L’exposition se tiendra du 20 mai au 28 juin. .
Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36
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English : Exposition Sculptures de François Montliau
L’événement Exposition Sculptures de François Montliau Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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