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Les balades herboristes et poétiques Pont-Croix

Les balades herboristes et poétiques Pont-Croix jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Bord du Goyen

Ville : 29790 Pont-Croix

Département : Finistère

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Pont-Croix

Les balades herboristes et poétiques

Bord du Goyen Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Une balade au côté d’une herboriste et d’une poétesse pour découvrir les secrets des végétaux du Cap Sizun.

Divers lieux
– Pointe du Raz (16 juillet 19 août)
– Chapelle Saint Chrysanthe, Primelin (15 juillet 13 août)
– Bord du Goyen, Pont-Croix (2 juillet 8 juillet 25 août)
– Moulin de Keriolet, Point du Millier (1 juillet 7 juillet 20 août)

Prévoir une tenue confortable et chaussures ouvertes ou fermés mais adapté à une petite marche (2km maximum).

Réservation à l’Office de Tourisme à Audierne.   .

Bord du Goyen Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Les balades herboristes et poétiques Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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