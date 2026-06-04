Ouistreham

Concert des professeurs de l’EMIO

11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Avec la participation de Nuria Lopez-Sanchez, Marie-Lise Auger, Ailime Lemasquerier, Nicolas François, Arnaud Delorme, Alexandre. Plekan, Bertrand Dessoliers, Massimo Gambini, Marc Maincent et Mario Cerdelli.

Avec la participation de Nuria Lopez-Sanchez, Marie-Lise Auger, Ailime Lemasquerier, Nicolas François, Arnaud Delorme, Alexandre. Plekan, Bertrand Dessoliers, Massimo Gambini, Marc Maincent et Mario Cerdelli. .

11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60 accueil.csc@ville-ouistreham.fr

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English : Concert des professeurs de l’EMIO

With the participation of Nuria Lopez-Sanchez, Marie-Lise Auger, Ailime Lemasquerier, Nicolas François, Arnaud Delorme, Alexandre. Plekan, Bertrand Dessoliers, Massimo Gambini, Marc Maincent and Mario Cerdelli.

L’événement Concert des professeurs de l’EMIO Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer