Concert des professeurs de l’EMIO Ouistreham
Concert des professeurs de l’EMIO Ouistreham dimanche 7 juin 2026.
Ouistreham
Concert des professeurs de l’EMIO
11 Rue des Arts Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Avec la participation de Nuria Lopez-Sanchez, Marie-Lise Auger, Ailime Lemasquerier, Nicolas François, Arnaud Delorme, Alexandre. Plekan, Bertrand Dessoliers, Massimo Gambini, Marc Maincent et Mario Cerdelli.
Avec la participation de Nuria Lopez-Sanchez, Marie-Lise Auger, Ailime Lemasquerier, Nicolas François, Arnaud Delorme, Alexandre. Plekan, Bertrand Dessoliers, Massimo Gambini, Marc Maincent et Mario Cerdelli. .
11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60 accueil.csc@ville-ouistreham.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert des professeurs de l’EMIO
With the participation of Nuria Lopez-Sanchez, Marie-Lise Auger, Ailime Lemasquerier, Nicolas François, Arnaud Delorme, Alexandre. Plekan, Bertrand Dessoliers, Massimo Gambini, Marc Maincent and Mario Cerdelli.
L’événement Concert des professeurs de l’EMIO Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Ouistreham (Calvados)
- Projection son et lumière Église Saint-Samson Ouistreham 4 juin 2026
- Visite libre du jardin pédagogique, Jardin du Pavillon, Ouistreham 5 juin 2026
- Concert Les Chemins de la Paix Place Albert Lemarignier Ouistreham 6 juin 2026
- Parade du D-Day Ouistreham 7 juin 2026
- Bal Swing avec les Satin Doll Sisters Ouistreham 7 juin 2026