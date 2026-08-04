Concert des Sens (Violons & Pianos) | Temple de la Fondation John Bost La Force
dimanche 9 août 2026 · La Force
Informations pratiques
La Force
Concert des Sens (Violons & Pianos) | Temple de la Fondation John Bost
17 Rue du Pasteur Alard La Force Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Notre prochain concert devrait ennivrer vos sens.
Accompagnée des musiciens Céline Plane et Renaud Stahl, la parfumeuse musicienne Yoka-Levy Kobayaski nous fait entrer dans un univers où la musique se respire. .
17 Rue du Pasteur Alard La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 15 22 16 info@parolesetmusiques24.fr
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English :
L’événement Concert des Sens (Violons & Pianos) | Temple de la Fondation John Bost La Force a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides