Informations pratiques

La Force

Concert des Sens (Violons & Pianos) | Temple de la Fondation John Bost

17 Rue du Pasteur Alard La Force Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Notre prochain concert devrait ennivrer vos sens.

Accompagnée des musiciens Céline Plane et Renaud Stahl, la parfumeuse musicienne Yoka-Levy Kobayaski nous fait entrer dans un univers où la musique se respire. .

17 Rue du Pasteur Alard La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 15 22 16 info@parolesetmusiques24.fr

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English :

L’événement Concert des Sens (Violons & Pianos) | Temple de la Fondation John Bost La Force a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides