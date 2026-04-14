Concert des soufflants, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Concert des soufflants Mardi 28 avril, 19h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00

Accompagnés par leurs professeurs à la section rythmique, les élèves des classes de saxophone, de trompette et de flûte vous montrent de quoi ils sont capables. Dans la joie et la bonne humeur, le partage et la convivialité, nous partageons notre passion pour les instruments à vent avec des répertoires très variés : classique, groove, jazz, et des surprises.

Louis Billette : piano

Ewan Dayot : batterie

Zacharie Ksyk : contrebasse

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/

Les élèves à l’honneur.

Soufflants