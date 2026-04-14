Concert des soufflants, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Concert des soufflants, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève mardi 28 avril 2026.
Concert des soufflants Mardi 28 avril, 19h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:00:00+02:00
Accompagnés par leurs professeurs à la section rythmique, les élèves des classes de saxophone, de trompette et de flûte vous montrent de quoi ils sont capables. Dans la joie et la bonne humeur, le partage et la convivialité, nous partageons notre passion pour les instruments à vent avec des répertoires très variés : classique, groove, jazz, et des surprises.
Louis Billette : piano
Ewan Dayot : batterie
Zacharie Ksyk : contrebasse
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
Les élèves à l’honneur.
Soufflants
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026