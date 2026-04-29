Cherbourg-en-Cotentin

Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau

Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Concert de l’orchestre symphonique Opus 50 dans le magnifique théâtre à l’italienne de Cherbourg-en-Cotentin.

45 musiciens amateurs de très bon niveau encadrés par des professionnels dans un programme qui explore la diversité des représentations musicales de l’eau.

Beethoven, 2e mouvement de la Symphonie n°6 Pastorale

Smetana, La Moldau Bridge, The sea

Ravel, Une barque sur l’océan Leclerc, Raz Blanchard (œuvre créée pour Opus 50) .

Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 08 58 27 64 opus50.orchestre@gmail.com

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English : Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau

L’événement Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin