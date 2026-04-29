Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin
Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin dimanche 10 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau
Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Concert de l’orchestre symphonique Opus 50 dans le magnifique théâtre à l’italienne de Cherbourg-en-Cotentin.
45 musiciens amateurs de très bon niveau encadrés par des professionnels dans un programme qui explore la diversité des représentations musicales de l’eau.
Beethoven, 2e mouvement de la Symphonie n°6 Pastorale
Smetana, La Moldau Bridge, The sea
Ravel, Une barque sur l’océan Leclerc, Raz Blanchard (œuvre créée pour Opus 50) .
Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 08 58 27 64 opus50.orchestre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau
L’événement Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Le Trident Une Histoire Autrichienne Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 29 avril 2026
- DRUIDS OF THE GUE CHARETTE ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin 30 avril 2026
- Le Trident Une Histoire Autrichienne Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 1 mai 2026
- Concert Les Chamallow Brothers Rue des Mouettes Cherbourg-en-Cotentin 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Cherbourg-en-Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin 1 mai 2026