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Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin

Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin

Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Théâtre à l'italienne

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau

Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Concert de l’orchestre symphonique Opus 50 dans le magnifique théâtre à l’italienne de Cherbourg-en-Cotentin.
45 musiciens amateurs de très bon niveau encadrés par des professionnels dans un programme qui explore la diversité des représentations musicales de l’eau.
Beethoven, 2e mouvement de la Symphonie n°6 Pastorale
Smetana, La Moldau Bridge, The sea
Ravel, Une barque sur l’océan Leclerc, Raz Blanchard (œuvre créée pour Opus 50)   .

Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 08 58 27 64  opus50.orchestre@gmail.com

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English : Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau

L’événement Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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