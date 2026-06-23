Concert des Sources du Goldspell Concarneau
Concert des Sources du Goldspell Concarneau mardi 7 juillet 2026.
Concarneau
Concert des Sources du Goldspell
Carré des Larrons Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
45 chanteurs vous entraînent par leur enthousiasme à chanter avec eux et à vibrer aux rythmes des sonorités des chants
africains et gospel .
Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Concert des Sources du Goldspell Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA
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