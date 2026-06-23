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Concert des Sources du Goldspell Concarneau

Concert des Sources du Goldspell Concarneau mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Carré des Larrons
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Concarneau

Concert des Sources du Goldspell

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

45 chanteurs vous entraînent par leur enthousiasme à chanter avec eux et à vibrer aux rythmes des sonorités des chants
africains et gospel   .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Concert des Sources du Goldspell Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA

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