Concarneau

Concert des Sources du Goldspell

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

45 chanteurs vous entraînent par leur enthousiasme à chanter avec eux et à vibrer aux rythmes des sonorités des chants

africains et gospel .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Concert des Sources du Goldspell Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA