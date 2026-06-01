Fellering

Concert des Tempo Kids

10 rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dans le cadre de la Fête de la Musique, les Tempo Kids termineront leur tournée à l’EMHT avec un spectacle mêlant variété française et internationale, pop, rock et reprises ¿¿

¿ Quelques élèves de l’École de musique de la Haute Thur auront également la chance de monter sur scène avec eux pour interpréter plusieurs titres ensemble.

Dans le cadre de la Fête de la Musique, les Tempo Kids termineront leur tournée à l’EMHT avec un spectacle mêlant variété française et internationale, pop, rock et reprises ¿¿

¿ Quelques élèves de l’École de musique de la Haute Thur auront également la chance de monter sur scène avec eux pour interpréter plusieurs titres ensemble. 0 .

10 rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est

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English :

As part of the Fête de la Musique, the Tempo Kids will wrap up their tour at the EMHT with a show featuring a mix of French and international variety, pop, rock, and covers %BF%BF

%BF Some students from the Haute Thur Music School will also have the chance to join them on stage to perform several songs together.

L’événement Concert des Tempo Kids Fellering a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin