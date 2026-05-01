Concert des violons de Bry à Guerville Guerville

Guerville

Concert des violons de Bry à Guerville

2 rue de l’Eglise Guerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Rdv à 17h00 Eglise de Guerville

Participation libre

Durée 1h 1h30

Répertoire variés Variétés, classique, folk, musiques de films et de dessins animés etc…

Infos Mme BAJOT 06 81 03 10 33

Qui sont-ils ?

L’association Les Violons de Bry (association loi 1901), a été fondée par Christophe Houé, Pascal Oddon et Odila Martiné.

Domiciliée à Bry-sur-Marne, elle a pour but de promouvoir l’apprentissage du violon, du violon alto et du violoncelle selon la méthode Claude Létourneau.

Cette méthode québécoise est basée, entre autres, sur l’imitation, le corporel, le chant, le rythme et la mémorisation afin de promouvoir une pratique instrumentale de groupe, pour tous niveaux d’élèves.

Notre objectif est de donner à des jeunes la possibilité de fréquenter un art qui favorise la maitrise du corps et de l’esprit.

Depuis sa création en juin 1996, l’association a parcouru beaucoup de chemin…

Les concerts se sont succédé d’année en année pour se multiplier et permettre ainsi aux jeunes musiciens de se produire au complet ou en partie

• Dans des endroits variés églises, salles des concerts, écoles, …

• Avec d’autres associations Les Moineaux du Val de Marne, l’école de Musique de Nogent-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne, l’Ensemble Orchestral de Malestroit, …

• Lors de manifestations locales festival de l’Eau, fête de la musique, Festival nautique…

• Pour des occasions particulières Téléthon, concert de soutien à Saint Martin, inauguration du Daguerrotype, concert de soutien à l’Ukraine

• Dans d’autres pays Allemagne (jumelage avec Moosburg et échange avec le lycée Hausenstein de Munich) , Angleterre (jumelage avec Sawbridgeworth)

• En jouant divers styles de musique classique, folklore, jazz, variétés, …

• Et en accompagnant aussi bien des danseurs que des comédiens.

Les violons de Bry ont également joué pour des cérémonies officielles ou en présence de musiciens professionnels tels que Artango, Latchodrom, avec l’Ensemble Syntonia et au profit de l’UNICEF avec l’Orchestre Philharmonique de Radio-France où Pascal Oddon y est violoniste Premier chef d’attaque.

En juin 2024, l’association s’est lancé dans un projet d’envergure rassembler les Bryards autour d’un concert olympique soutenu par la municipalité. Ecoles de ville, chorales, associations sportives … plus de 200 personnes ont contribué.

Infos Mme BAJOT 06 81 03 10 33 .

2 rue de l’Eglise Guerville 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 01 10 33

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English : Concert des violons de Bry à Guerville

L’événement Concert des violons de Bry à Guerville Guerville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Aumale Blangy