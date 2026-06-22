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Concert dessiné Arc-en-Barrois

Concert dessiné Arc-en-Barrois

Concert dessiné Arc-en-Barrois samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Jardin du Volcelest
Ville
52210 Arc-en-Barrois
Département
Haute-Marne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Arc-en-Barrois

Concert dessiné

Jardin du Volcelest Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Tout public
Par Marie Bobin et François Gaillard.
Sur réservation.   .

Jardin du Volcelest Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 72 29 15 

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English :

L’événement Concert dessiné Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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