Concert dessiné Arc-en-Barrois
Concert dessiné Arc-en-Barrois samedi 4 juillet 2026.
Arc-en-Barrois
Concert dessiné
Jardin du Volcelest Arc-en-Barrois Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Par Marie Bobin et François Gaillard.
Sur réservation. .
Jardin du Volcelest Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 72 29 15
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English :
L’événement Concert dessiné Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne