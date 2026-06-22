Arc-en-Barrois

Concert dessiné

Jardin du Volcelest Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Par Marie Bobin et François Gaillard.

Sur réservation. .

Jardin du Volcelest Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 72 29 15

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English :

L’événement Concert dessiné Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne