Arc-en-Barrois

Visite Apéro à Arc-en-Barrois une histoire façonnée par ses richesses et grands personnages

Rendez-vous à la Mairie Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Tout public

Entre rivière et forêt, Arc-en-Barrois dévoile une histoire où les richesses naturelles ont façonné les destins. Ici, l’Aujon, très tôt maîtrisé, fait naître activités et savoir-faire, tandis que l’immense forêt alimente forges, hauts fourneaux, scieries et métiers d’autrefois. Mais Arc, c’est aussi une galerie de figures hors du commun Jean Ier qui parti en croisade auprès de Saint-Louis, le duc de Vitry, célèbre pour l’assassinat de Concino Concini, Étienne Bouchu, sidérurgiste qui contribua à l’Encyclopédie de Diderot, sans oublier Adélaïde d’Orléans, sœur du roi Louis-Philippe, le Prince de Joinville ou encore l’étonnante Aurélie Picard, Princesse des sables … .

Rendez-vous à la Mairie Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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L’événement Visite Apéro à Arc-en-Barrois une histoire façonnée par ses richesses et grands personnages Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne