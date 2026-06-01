Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois
Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois jeudi 25 juin 2026.
Arc-en-Barrois
Rencontres café-deuils
Hôtel de Ville de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Tout public
Partagez un moment de rencontre où chacun peut venir partager ce qu’il vit ou a vécu, parler ou écouter librement sans jugement.
Réservation obligatoire. .
Hôtel de Ville de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 35 59 68
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English :
L’événement Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne