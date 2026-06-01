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Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois

Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois

Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Hôtel de Ville de Arc-en-Barrois

Ville : 52210 Arc-en-Barrois

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arc-en-Barrois

Rencontres café-deuils

Hôtel de Ville de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Tout public
Partagez un moment de rencontre où chacun peut venir partager ce qu’il vit ou a vécu, parler ou écouter librement sans jugement.
Réservation obligatoire.   .

Hôtel de Ville de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 35 59 68 

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English :

L’événement Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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