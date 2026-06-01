Arc-en-Barrois

Rencontres café-deuils

Hôtel de Ville de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Tout public

Partagez un moment de rencontre où chacun peut venir partager ce qu’il vit ou a vécu, parler ou écouter librement sans jugement.

Réservation obligatoire. .

Hôtel de Ville de Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 35 59 68

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English :

L’événement Rencontres café-deuils Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne