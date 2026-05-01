Montlaur-en-Diois

Concert déssiné L’homme qui plantait des arbres

La Brouette Montlaur-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’homme qui plantait des arbres , d’après Giono. Quand Clothilde Durieux lit et chante sur les dessins de Benjamin Flao, celà donne un spectacle où rivalisent intelligence, esthétique et juste mesure.

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La Brouette Montlaur-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 53 00 09 labrouetteafacettes@gmail.com

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English :

The Man Who Planted Trees , after Giono. When Clothilde Durieux reads and sings to Benjamin Flao’s drawings, the result is a show that rivals intelligence, aesthetics and the right balance.

L’événement Concert déssiné L’homme qui plantait des arbres Montlaur-en-Diois a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme du Pays Diois