Concert dessiné Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concert dessiné

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Pendant le concert de musique irlandaise organisé par Les Pen Sardines, trois artistes feront naître une œuvre en direct sous les yeux du public.

Aux pinceaux, Camille Bob’Art, Lawrence William et Marielor Peltier uniront leurs univers et leurs gestes pour mettre en images l’énergie de la musique. Une rencontre originale entre arts visuels et musique vivante, où le dessin se construit au rythme des mélodies. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert dessiné Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS