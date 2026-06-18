Concert dessiné Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Concert dessiné Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer vendredi 3 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Concert dessiné
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Pendant le concert de musique irlandaise organisé par Les Pen Sardines, trois artistes feront naître une œuvre en direct sous les yeux du public.
Aux pinceaux, Camille Bob’Art, Lawrence William et Marielor Peltier uniront leurs univers et leurs gestes pour mettre en images l’énergie de la musique. Une rencontre originale entre arts visuels et musique vivante, où le dessin se construit au rythme des mélodies. .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert dessiné Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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