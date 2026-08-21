Concert dessinée « Le petit chien qui voulait devenir chaman » avec la revue Rita, Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil
jeudi 27 août 2026 · Théâtre de Verdure de La Girandole · Montreuil
Informations pratiques
Concert dessinée « Le petit chien qui voulait devenir chaman » avec la revue Rita Jeudi 27 août, 20h30 Théâtre de Verdure de La Girandole Seine-Saint-Denis
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00
Jeff au crayon, Léonie à la voix et Matthias à la guitare vous raconteront une histoire venue d’ailleurs dans l’intimité du bosquet du Théâtre de Verdure.
Instagram :https://www.instagram.com/ritarevue/
Site :https://rita-comics.com/
Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 57 53 17 https://www.girandole.fr/events/sous-les-pechers-la-plage-14/ https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole;https://www.instagram.com/theatredelagirandole/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 1,795 Followers, 984 Following, 178 Posts – See Instagram photos and videos from RITA, Revue Illustru00e9e (@ritarevue) », « type »: « rich », « title »: « RITA, Revue Illustru00e9e (@ritarevue) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/348705230_2479691582190173_3622939426520083092_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=100&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4zMzcuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=cPZ1gzlsQIoQ7kNvwFqmQXX&_nc_oc=AdqDyTn4UBty1T_8J5QGTToLGY7DzxDuA387PFqOPFkEPnwyhhfhBR6gM7KgQurlF1A&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQGSZ-u7oY2ebsUPdcN4JricCu4kwhoLQk9CFvIcvkS6KQ&oe=6A8261C5 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ritarevue/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
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Véritable lieu de vie, le Théâtre de Verdure vibre au rythme des aventures proposées.
C’est aussi une bouffée d’air, un instant de farniente, de ravissement.
Cette année pour la 14ème éditions du festival Sous Les Pêchers, La Plage le Théâtre de Verdure de La Girandole ouvre ses portes du 25 mai au 21 juillet. M° ligne 9, station Marie de Montreuil
Bus 122, arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102, arrêt Danton / N°34, arrêt Danton / N°16, arrêt de la Mairie
Station vélib : Jean Moulin – Paul DoumerTarifs (hors Cartes Blanches)
Prix libre les deux ou trois premières heures
10€ / 6€ / ou lancez les dés
CB ou espèces
dans le cadre de Sorties de Plage #3 en partenariat avec Rita, la revue illustrée
La Girandole
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